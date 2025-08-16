O V. Guimarães recebeu e venceu o Estoril por 3-2, num jogo a contar para a 2.ª jornada da Liga.

Guitane deu vantagem aos canarinhos logo aos 19 minutos e até ao intervalo, Miguel Nóbrega restabeleceu a igualdade no marcador. Já no segundo tempo, Nélson Oliveira completou a cambalhota no marcador (52 minutos), antes de uma infelicidade de Abascal (61 minutos), que colocou tudo empatado novamente.

O lance decisivo acabou por ser de Tiago Silva, que converteu uma grande penalidade aos 69 minutos e fechou as contas do jogo.

Assista aqui ao resumo deste encontro: