Liga
Há 20 min
VÍDEO: o resumo da vitória do V. Guimarães sobre o Estoril
Tiago Silva fecha as contas do jogo através de uma grande penalidade (3-2)
O V. Guimarães recebeu e venceu o Estoril por 3-2, num jogo a contar para a 2.ª jornada da Liga.
Guitane deu vantagem aos canarinhos logo aos 19 minutos e até ao intervalo, Miguel Nóbrega restabeleceu a igualdade no marcador. Já no segundo tempo, Nélson Oliveira completou a cambalhota no marcador (52 minutos), antes de uma infelicidade de Abascal (61 minutos), que colocou tudo empatado novamente.
O lance decisivo acabou por ser de Tiago Silva, que converteu uma grande penalidade aos 69 minutos e fechou as contas do jogo.
Assista aqui ao resumo deste encontro:
Liga: V. Guimarães-Estoril, 3-2 (crónica)
