O V. Guimarães recebeu e venceu o Famalicão por 2-1, no fecho da quarta jornada da Liga.

No Estádio D. Afonso Henriques, os vimaranenses entraram melhor no encontro e logo aos oito minutos adiantaram-se no marcador, graças ao golo de Kaio César.

Pouco depois, Sorriso colocou tudo empatado em Guimarães, mas já no segundo tempo, bem perto do apito final, um pontapé certeiro de Tomás Händel garantiu os três pontos aos vimaranenses.

Veja aqui o resumo da vitória do V. Guimarães sobre o Famalicão: