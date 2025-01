Depois de estar a perder logo aos dois minutos de jogo, golo de Viktor Gyökeres, o V. Guimarães respondeu logo de seguida e empatou a partida frente ao Sporting.

Aos sete minutos, Tiago Silva foi mais forte do que Franco Israel e colocou a bola com mestria no fundo das redes, através da marcação de um livre. Com o pé direito, o jogador do V. Guimarães empatou a partida.

Ora veja: