O Vitória de Guimarães divulgou esta segunda-feira o calendário completo da sua pré-temporada, que inclui nove jogos de preparação antes do arranque da I Liga portuguesa em agosto. Sob o comando do novo treinador Luís Pinto, os vimaranenses iniciam os trabalhos já na próxima terça-feira, 1 de julho, na academia dos «conquistadores».

A equipa minhota começa os jogos de preparação a 9 de julho, frente ao Leixões (II Liga), seguindo-se um encontro com o Paços de Ferreira, também da segunda divisão a 12 de julho. Quatro dias depois, a 16 de julho, o Vitória recebe a Ponferradina (terceira divisão espanhola) na sua academia, num jogo marcado para as 17h30 e aberto ao público.

Entre 19 e 20 de julho, os vimaranenses participam no torneio de verão do Varzim, na Póvoa de Varzim, onde disputarão dois jogos. Segue-se um estágio no Algarve (21 a 26 de julho), com dois desafios: contra o Portimonense (23 de julho) e o Estrela da Amadora (26 de julho), ambos da I Liga.

O culminar da preparação acontece já em agosto, com um teste de peso contra o Celta de Vigo (La Liga), a 1 de agosto, no Estádio D. Afonso Henriques (20h00). No dia seguinte, o Vitória encerra a pré-temporada em Chaves frente ao Desp. Chaves (18h00).