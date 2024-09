Declarações do treinador do Vitória, Rui Borges, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a derrota por 3-0 ante o FC Porto, na 6.ª jornada da Liga:

«Na primeira parte penso que o FC Porto foi bastante intenso, não conseguimos ligar jogo com bola, expor o FC Porto a grandes problemas. Aqui e ali chegámos perto da área, mas não fomos capazes de criar perigo como gostamos, também por mérito do adversário. Foram ganhando confiança com perdas de bola nossas e ganhando metros a pressionar. Sem bola, fomos demasiado permissivos, fomos reativos e pouco proativos, a primeira linha de pressão foi menos pressionante do que o normal. Se calhar nós não conseguimos passar melhor a mensagem, mas era igual às equipas que temos apanhado. Exatamente como o Sp. Braga: o FC Porto criava a três um bocadinho com o lateral-esquerdo, mudou um bocadinho essa dinâmica com bola na segunda etapa de construção. Tínhamos de ser pressionantes, falhámos esses timings, foram capazes de nos empurrar, sem criar grande perigo, mas deixámo-los ganhar essa confiança.»

«Ao intervalo mudámos um ou outro comportamento para sermos mais audazes e pressionantes. Acho que até reentrámos bem, acabámos por sofrer golo num ataque à profundidade do FC Porto. Estávamos preparados, sabíamos que iam provocar isso. Na primeira parte não foram capazes, na segunda parte conseguiram, chegaram ao golo com mérito, também com um ou outro comportamento menos bom da nossa parte em termos defensivos, coisas que treinamos.»

«Depois do primeiro golo do FC Porto, até num momento em que estamos melhor com bola, levámos o segundo golo. Tivemos uma oportunidade para fazer golo, pegámos no jogo, o FC Porto baixou um bocadinho mais à procura do nosso erro. Nunca nos escondemos do jogo, podíamos ter feito o 2-1, não conseguimos e eles, numa transição mais rápida, fizeram o 3-0. Mérito do adversário, vitória justa, mas não belisca em nada o que temos feito. Foi um jogo menos conseguido, acho que estivemos aquém do que queríamos.»

«Muito obrigado aos adeptos, foram incansáveis de início ao fim. Mesmo no fim do jogo foram fantásticos, não há palavras. Só peço para que não deixem cair, é importante os jogadores terem sentido o carinho no final do jogo.»

«Não perdemos a concentração na primeira parte, o FC Porto ligou sempre limpo. Não fomos capazes, só isso. Por isso é que estava 0-0 ao intervalo e eu disse que o FC Porto não criou nenhum lance de perigo precisamente porque tivemos essa concentração, que não foi capacitada ou acompanhada da nossa intensidade a pressionar, de obrigá-los a errar. Na segunda parte, não foi falta de concentração, foi um ou outro comportamento. No primeiro golo, é uma segunda bola, atacam o espaço interior, provocam, o Tomás [Händel] sai demasiado cedo. Quando o FC Porto está em superioridade, a linha defensiva tem de baixar à espera do equilíbrio. O Tiago está quase a chegar, o Tomás saiu, o João tentou ir ao um para um e o Toni [Borevkovic] tentou ir ao esforço e estava dois para um na área e forram superiores. É difícil, por mais que eu treine as coisas. Eu não os critico, eles vão falhar muito e aquilo é treinado. No jogo são milésimas de segundo, vão errar. Não conseguimos tapar pequenas falhas, defrontámos uma grande equipa e meia falha eles fazem golo. Foi o que aconteceu nesses dois lances [ndr: dois primeiros golos]. Foram melhores, ponto final.»