O plantel do FC Porto foi, esta segunda-feira, vacinado contra a covid-19.



Os dragões não disponibilizaram a informação relativa à vacinação no site oficial pelo que não se sabe se todos receberam a vacina. Isto porque durante a época houve vários jogadores do plantel infetados com o novo coronavírus como Manafá, Diogo Costa, Fábio Vieira, Evanilson, Nanu ou João Mário.



Além desses, há outros que estão ou estiveram ao serviço das respetivas seleções como Corona, Taremi, Uribe, Díaz, Marchesín, Pepe e Sérgio Oliveira e ainda não se apresentaram nos trabalhos de pré-temporada.



Segundo as normas da Direção-Geral da Saúde as pessoas que tiveram infeção apenas podem ser vacinadas pelo menos seis meses depois.



O processo de vacinação dos clubes das ligas profissionais arrancou na passada sexta-feira e, conforme explicou o presidente da Liga, Pedro Proença, o mesmo inicia-se pelos clubes que vão participar nas competições europeias.



Dessa forma, as equipas que vão participar nas provas da UEFA como FC Porto, P. Ferreira, Sporting, Santa Clara, Sp. Braga e Benfica já foram vacinados contra a covid-19.