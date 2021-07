Após o jogo-treino contra o Moreirense, o plantel do Sp. Braga foi vacinado contra a covid-19.



A inoculação aconteceu no Altice Forum, em vésperas dos bracarenses seguirem para o Algarve, onde vão realizar um estágio de pré-temporada.



No Algarve, a equipa de Carvalhal vai defrontar o Estrela da Amadora, Farense e Portimonense.

O processo de vacinação dos clubes das ligas profissionais arrancou na passada sexta-feira e, conforme explicou o presidente da Liga, Pedro Proença, o mesmo inicia-se pelos clubes que vão participar nas competições europeias.



Além de Sp. Braga, também Santa Clara e o Benfica já foram vacinados contra a covid-19. Sporting, Paços de Ferreira e FC Porto são os outros emblemas lusos que têm provas europeias em 2021/22.