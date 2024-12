Valentim Loureiro, que presidiu a Liga Portuguesa de Futebol Profissional durante cerca de 15 anos, vaticinou que Pedro Proença vai ser um dia o líder máximo do principal organismo do futebol mundial.

«Pedro Proença vai liderar a FIFA. Se isso passa antes pela presidência da FPF? Ainda não falei com ele sobre essas eleições, mas, como tem ambição e competência, não tenho dúvidas nenhumas de que será o próximo presidente da FPF. Se ele for candidato, sei que o Boavista votará em si», afirmou o ex-presidente da Liga em declarações aos jornalistas à margem da cerimónia de inauguração da nova sede do organismo, no Porto.

Proença está a cumprir o terceiro e último mandato na Liga (termina em 2027), mas pode deixar o organismo para concorrer à sucessão de Fernando Gomes na FPF nas eleições marcadas para 14 de fevereiro de 2025.

«Pedro Proença é um dirigente de eleição e veremos o que vai conseguir. Já lhe disse que tenho a certeza de que ele vai até ao topo e acabará na FIFA. Temos de ter ambição na vida e, para mim, ele foi o que mais ambição teve e mais concretizou na Liga de clubes. Eu fui relativamente competente, mas não tinha tanta ambição», frisou Valentim Loureiro, que liderou a Liga em três fases: de 1989 a 1991, entre 1991 e 1994, e de 1996 a 2006.

O presidente honorário do Boavista, clube que presidiu de 1978 a 1997, não poupou nos elogios a Proença. «Depois de mim, a LPFP já teve vários presidentes e nenhum fez um trabalho como ele, que está à vista de todos através da sua capacidade, humanismo e competência. Não só organizou, desenvolveu e aprofundou os dois escalões profissionais, como culmina com esta obra extraordinária», apontou.