Pela primeira vez desde que ingressou nas escolinhas do Benfica, Jota vai vestir uma camisola diferente: a do Valladolid, clube ao qual foi cedido.



Na despedida dos encarnados, o internacional sub-21 português publicou uma foto no 3.º anel do estádio da Luz no dia 23 de março de 2003, quando tinha três anos, juntamente com o seu número de sócio.



«Obrigado, Amo-te», escreveu na legenda da fotografia.



Jota, de 21 anos, estreou-se na equipa principal pela mão de Bruno Lagel em 2018/19 e no ano anterior chegou a participar em 26 encontros, maioritariamente a partir do banco de suplentes. Sem espaço nas opções de Jesus, o extremo mudou-se para Espanha na última janela de transferências.