A plataforma Transfermarkt, que é o site de referência no estudo do valor de mercado dos jogadores, atualizou esta quinta-feira os dados relativos à Liga.

O maior destaque vai para o portista Froholdt, ele que foi o jogador que mais valorizou 20 milhões de euros. Foi, portanto, o jogador que mais valorizou na Liga, atingindo agora o valor de 50 milhões de euros.

Destaque entre as maiores valorizações também para Maxi Araújo e Schjelderup, jogadores com muito mercado do Sporting e do Benfica, respetivamente, que valorizaram cada um dez milhões de euros.

Numa plataforma composta maioritariamente por jogadores do FC Porto, Benfica e Sporting, surgem alguns nomes de clubes fora dos ditos «grandes». Ibrahima Ba, central do Famalicão, é o caso mais evidente, tendo valorizado nove milhões.

Veja a lista das maiores valorizações:

1. Froholdt (FC Porto): +20M€ (Novo valor: 50M€)

2. Maxi Araújo (Sporting): +10M€ (Novo valor: 35M€)

3. Schjelderup (Benfica): +10M€ (Novo valor: 30M€)

4. Ibrahima Ba (Famalicão): +9M€ (Novo valor: 12M€)

5. Kiwior (FC Porto): +8M€ (Novo valor: 35M€)

6. Zalazar (Sp. Braga/Sporting): +8M€ (Novo valor: 30M€)

7. Prestianni (Benfica): +8M€ (Novo valor: 20M€)

8. Saviolo (V. Guimarães): +8M€ (Novo valor: 10M€)

9. Gustavo Sá (Famalicão): +7M€ (Novo valor: 25M€)

10. Diogo Sousa (V. Guimarães): +6,5M (Novo valor: 8M€)

Seis jogadores do Benfica entre os que mais desvalorizaram

Por outro lado, nas desvalorizações, o Benfica lidera as hostes com seis jogadores, seguido do Sporting com três e FC Porto com dois. O belga Lukebakio é o jogador que mais desvalorizou desde a última atualização, num total de cinco milhões de euros, seguindo de Pavlidis e Sudakov, com quatro e três milhões, respetivamente.

Também com uma desvalorização de três milhões surge Diomande, que baixou o valor de mercado para 42 milhões de euros, sendo ainda dos mais caros atletas do futebol português. Há, de resto, nove jogadores que desvalorizaram três milhões de euros, sendo quatro deles do Benfica, três do Sporting e dois do FC Porto.

Veja as maiores desvalorizações:

1. Lukébakio: -5M€ (Novo valor: 15M€)

2. Pavlidis: -4M€ (Novo valor: 28M€)

3. Diomande: -3M€ (Novo valor: 42M€)

4. Sudakov: -3M€ (Novo valor: 25M€)

5. António Silva: -3M€ (Novo valor: 25M€)

6. Pedro Gonçalves: -3M€ (Novo valor: 25M€)

7. Pepê: -3M€ (Novo valor: 17M€)

8. Ivanović: -3M€ (Novo valor: 15M€)

9. Barrenechea: -3M€ (Novo valor: 12M€)

10. Francisco Moura: -3M€ (Novo valor: 9M€)

11. Vagiannidis: -3M€ (Novo valor: 8M€)