Fredy Montero recordou com saudade os tempos em que vestiu a camisola do Sporting. Atualmente a jogar nos Vancouver Whitecaps, na liga norte-americana (Major League Soccer), o avançado colombiano diz que foi sempre tratado com «carinho» em Alvalade, conheceu três treinadores e conquistou cinco troféus.

Numa conversa num live no Instagram, patrocinado pelo site colombiano Colombiagol, Montero começa por recordar como foi parar a Lisboa depois de quatro temporadas nos Seattle Sounders.

«Foi uma jogada inteligente do meu empresário. Consegui ir para a Europa, sempre foi o meu sonho. Primeiro voltei à Colômbia, para os Millonarios, jogámos a Libertadores... Era para ser um empréstimo por um ano mas saí ao fim de seis meses, e daí fui para o Sporting», começa por contar.

De leão ao peito, Montero, também conhecido por Avioncito, pela forma como comemorava os golos, conquistou duas Taças de Portugal, duas Taças da Liga e uma Supertaça. «No Sporting trabalhei com Leonardo Jardim, Jorge Jesus e Marco Silva, grandes treinadores que continuam a ter sucesso atualmente. Ganhei cinco troféus no Sporting e trataram-me com carinho até ao último dia», destacou.

Agora, aos 32 anos, Montero diz que está preparado para jogar mais «três ou quatro» temporadas e gostava de terminar a carreira onde começou, no Deportivo Cali.

«Tenho contrato até dezembro e, quando ficar livre, logo verei o que acontece com a minha carreira. Sou adepto do Deportivo mas não depende de mim, e sim dos dirigentes que podem tornar isso realidade», diz ainda o avançado dos Vancouver Whitecaps.

Fredy Montero chegou, pela primeira vez, ao Sporting em 2013, saiu ao fim da terceira temporada, para os chineses do Tianjin Teda, mas voltou em 2017, para fazer mais época e meia pelos leões.