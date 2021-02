Bruno Gaspar está a caminho dos Vancouver Whitecaps, clube canadiano que disputa a Major League Soccer. O lateral deve seguir por empréstimo válido até 31 de dezembro de 2021, ficando o clube canadiano com uma opção de compra fixada em 1,75 milhões de euros.

Nesta altura a transferência está praticamente fechada, faltando apenas assinar alguns papeis para libertar o jogador do contrato com o Sporting. Espera-se que o negócio fique concluído nas próximas horas e que Bruno Gaspar possa viajar para o Canadá no início da próxima semana.

Refira-se que o Sporting resolve desta forma o caso de mais um excedentário do plantel, sendo que Bruno Gaspar estava desde o início da época a trabalhar com a equipa B. No verão teve uma proposta de um clube da Liga Francesa que o Sporting não aceitou e em janeiro apenas a proposta dos Vancouver Whitecaps agradou à SAD leonina.