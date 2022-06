O Varzim anunciou, esta terça-feira, pouco depois de a Liga ter confirmado a listagem dos clubes licenciados para os dois campeonatos profissionais da época 2022/23 – na qual está o Leixões – que vai agir a partir de quarta-feira, no sentido de consultar documentação de algumas candidaturas.

«Tomando conhecimento da lista de clubes admitidos para os campeonatos profissionais de futebol para a época 2022/2023, o Varzim SC irá iniciar amanhã [ndr: quarta-feira] um conjunto de diligências para as quais já tinha antecipadamente solicitado à Liga, a sua permissão para consulta dos documentos de suporte a algumas candidaturas, sobre as quais alegadamente pendiam indícios de irregularidades», refere o emblema poveiro, em comunicado.

«Oportunamente divulgaremos, e serão públicos os resultados das mesmas, e a reação oficial do nosso clube», adianta ainda o Varzim, que desceu, desportivamente, à Liga 3 para a próxima temporada, ao ficar no 17.º e penúltimo lugar da última edição da II Liga.

Na segunda-feira, o Varzim emitiu um comunicado a acusar o Leixões de «práticas anti-regulamentares» quanto ao «processo de licenciamento para as competições profissionais», apontando ainda outras «questões graves, relativamente ao controlo salarial no decorrer do ano de 2022».

O Leixões reagiu horas depois, garantindo que cumpriu «todos os pressupostos exigidos», surgindo esta terça-feira, por fim, na lista dos clubes licenciados para as ligas profissionais.