Botelho da Costa: «A nível físico e mental o FC Porto é do melhor que me lembro»
Treinador do Moreirense antevê deslocação ao Estádio do Dragão
Treinador do Moreirense antevê deslocação ao Estádio do Dragão
Vasco Botelho da Costa deixou vários elogios ao FC Porto, adversário da 26.ª jornada da Liga em duelo marcado para domingo, às 20h30. O treinador do Moreirense alertou, ainda, para as dificuldades que a equipa enfrentará a defender a largura e profundidade que os dragões impõem no jogo.
Dar uma boa imagem num grande palco
«Seria sempre um jogo no qual não é difícil motivar os jogadores. Há muita vontade de marcar presença em grandes ‘palcos’, onde se decidem campeonatos. Está tudo em aberto na I Liga. Olhamos para este jogo com máxima seriedade para dar a melhor imagem possível.»
Elogios ao FC Porto
«O Porto começa a época a pressionar a campo inteiro. Não é fácil, semana após semana, pressionar 90 minutos. Quando tem de baixar linhas, baixa, mas vemos na cara dos jogadores que têm prazer em defender, em trancar a baliza. No nível físico e mental, a equipa do Porto é extraordinária, estratosférica, do melhor que me lembro desde que vejo do futebol.»
Profundidade e largura dos dragões
«O Porto é uma equipa que não corre assim tantos riscos na construção, que procura estar sempre equilibrada, que tenta usar o jogo longo para ‘espaçar’ o adversário. No campo do Moreirense, é mais simples controlar a profundidade e a largura. Será um jogo mais exigente para controlar a organização ofensiva do Porto.»
Equipa mais preparada para jogos «grandes»
«A lição que tiramos dos jogos contra estas equipas é experiência. Há momentos em que a camisola da equipa ‘grande’, por si só, faz alguma diferença e as equipas já entram a perder 1-0. Quando estes jogos se tornam hábito nos nossos atletas, já não vai haver aquela ansiedade e nervosismo. Hoje estamos mais preparados e tranquilos para jogar este jogo.»