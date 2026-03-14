Vasco Botelho da Costa deixou vários elogios ao FC Porto, adversário da 26.ª jornada da Liga em duelo marcado para domingo, às 20h30. O treinador do Moreirense alertou, ainda, para as dificuldades que a equipa enfrentará a defender a largura e profundidade que os dragões impõem no jogo.

Dar uma boa imagem num grande palco

«Seria sempre um jogo no qual não é difícil motivar os jogadores. Há muita vontade de marcar presença em grandes ‘palcos’, onde se decidem campeonatos. Está tudo em aberto na I Liga. Olhamos para este jogo com máxima seriedade para dar a melhor imagem possível.»

Elogios ao FC Porto

«O Porto começa a época a pressionar a campo inteiro. Não é fácil, semana após semana, pressionar 90 minutos. Quando tem de baixar linhas, baixa, mas vemos na cara dos jogadores que têm prazer em defender, em trancar a baliza. No nível físico e mental, a equipa do Porto é extraordinária, estratosférica, do melhor que me lembro desde que vejo do futebol.»

Profundidade e largura dos dragões

«O Porto é uma equipa que não corre assim tantos riscos na construção, que procura estar sempre equilibrada, que tenta usar o jogo longo para ‘espaçar’ o adversário. No campo do Moreirense, é mais simples controlar a profundidade e a largura. Será um jogo mais exigente para controlar a organização ofensiva do Porto.»

Equipa mais preparada para jogos «grandes»

«A lição que tiramos dos jogos contra estas equipas é experiência. Há momentos em que a camisola da equipa ‘grande’, por si só, faz alguma diferença e as equipas já entram a perder 1-0. Quando estes jogos se tornam hábito nos nossos atletas, já não vai haver aquela ansiedade e nervosismo. Hoje estamos mais preparados e tranquilos para jogar este jogo.»