O treinador Vasco Botelho da Costa afirmou que o Moreirense deve estar ao «melhor nível» e «compacto» para ombrear com um Sp. Braga «muito competente», em partida da 28.ª jornada da Liga. Falou ainda sobre as ausências forçadas.

Comparação face à primeira volta

«O Braga subiu um patamar em relação há uns meses. É uma equipa muito competente no momento defensivo, que procura ao máximo evitar que os adversários joguem. A nível ofensivo, tem muita qualidade. É uma equipa forte que nos vai obrigar a ser compactos e a estar no nosso melhor nível de agressividade defensiva.»

«Não é igual acabar em oitavo ou sétimo, sétimo ou sexto, sexto ou quinto. (…) Temos sofrido mais golos do que aqueles que gostaríamos. É importante deixar a baliza a 'zeros'. A equipa tem perdido produção ofensiva. É algo que queremos recuperar. A nível classificativo, queremos terminar o mais acima possível.»

Lesões de Leandro Santos, Dinis Pinto e Álvaro Martínez, Michel e Yan Lincon

«Estas semanas não têm sido fáceis para nós, principalmente no dia-a-dia. Os nossos meninos dos sub-19 têm sido uns ‘heróis’, mas o treino acaba por não ter a mesma qualidade. A intensidade não é a mesma. Tem havido uma relação mútua, em que os adeptos puxam pela equipa e a equipa puxa pelos adeptos. São fundamentais. Também sei perfeitamente o que é ser adepto, o que é sentir um clube. Incomodou-me sentir que os jogadores estavam a ser alvo, porque era o quarto jogo consecutivo só com 17 jogadores na ficha de jogo. Os jogadores não mereciam, porque têm sido uns campeões dentro da adversidade.»