Vasco Botelho da Costa, treinador do Moreirense, fez a antevisão à receção ao Rio Ave, numa partida a contar para a quinta jornada da Liga. O técnico dos cónegos diz esperar um jogo «aberto». Deixou, ainda, elogios ao adversário e comentou também a pausa para as seleções.

Rio Ave recheado de talento com um treinador que adaptou-se rapidamente à Liga

«Vai ser um jogo aberto. [O Rio Ave] é uma equipa recheada de talento. É um dos bons plantéis do nosso campeonato. Tem um treinador que, apesar de não conhecer tão bem a Liga, está a adaptar-se rapidamente. (…) Espero um jogo aberto, entre duas equipas que esperam ganhar. Estamos motivados para regressar às vitórias.»

Oportunidade de dar uma resposta à derrota da última jornada

«É mais fácil numa derrota as pessoas pararem para pensar e consciencializarem-se que alguma coisa pode não ter corrido tão bem. Essa oportunidade vai obrigar-nos a olhar para o que tem sido o nosso trabalho. (…) Sabemos que estes resultados não positivos vão acontecer no caminho.»

Ausência dos internacionais atrapalhou a continuidade dos trabalhos

«Se pudesse mudar as regras, as regras não eram estas. (…) É diferente trabalhar com o plantel fechado. A ausência dos internacionais atrapalhou um bocadinho, mas temos uma equipa sub-19 capaz de suprir essas ausências. Temos um grupo mais uniforme e mais disponível. Temos diferentes características dentro da mesma posição.»



