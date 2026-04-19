Vasco Botelho da Costa, treinador do Moreirense, em declarações na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Estoril, desta segunda-feira (20h15), a contar para a 30.ª jornada da Liga. O técnico dos minhotos falou da vontade de voltar a vencer – o que não acontece há sete jogos.

Voltar às vitórias

«O nosso grande foco é voltar a ganhar, independentemente das ausências. Hoje em dia, já estamos familiarizados com isso. É uma oportunidade para jogadores como o [defesa] Kevyn mostrarem o que valem. Estamos felizes por jogar em casa. É aqui que gostamos de jogar, com os nossos adeptos. Com uma comunhão muito grande, vamos conseguir voltar às vitórias.»

Necessidade de marcar

«Independentemente de defender que o que faz as classificações é a solidez defensiva e a capacidade de estar à altura de todos os momentos de jogo, a verdade é que temos de marcar. É um dos aspetos em que temos de melhorar, porque sem golos não se ganha jogos.»