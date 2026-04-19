Vasco Botelho da Costa: «O nosso grande foco é voltar a ganhar»
Técnico do Moreirense falou da necessidade de conseguir fazer golos
Técnico do Moreirense falou da necessidade de conseguir fazer golos
Vasco Botelho da Costa, treinador do Moreirense, em declarações na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Estoril, desta segunda-feira (20h15), a contar para a 30.ª jornada da Liga. O técnico dos minhotos falou da vontade de voltar a vencer – o que não acontece há sete jogos.
Voltar às vitórias
«O nosso grande foco é voltar a ganhar, independentemente das ausências. Hoje em dia, já estamos familiarizados com isso. É uma oportunidade para jogadores como o [defesa] Kevyn mostrarem o que valem. Estamos felizes por jogar em casa. É aqui que gostamos de jogar, com os nossos adeptos. Com uma comunhão muito grande, vamos conseguir voltar às vitórias.»
Necessidade de marcar
«Independentemente de defender que o que faz as classificações é a solidez defensiva e a capacidade de estar à altura de todos os momentos de jogo, a verdade é que temos de marcar. É um dos aspetos em que temos de melhorar, porque sem golos não se ganha jogos.»