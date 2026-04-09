Vasco Botelho da Costa, treinador do Moreirense, em declarações na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Famalicão, desta sexta-feira (20h45), a contar para a 29.ª jornada da Liga. O técnico afirmou que a má fase – seis jogos sem vencer – não pode afetar o grupo. Deixou elogios a Hugo Oliveira e afirmou esperar um jogo decidido nos detalhes.

Jogo decido no detalhe

«Independentemente de o Famalicão estar a lutar por algo mais, seria sempre um jogo tremendamente difícil. Não vai haver grandes surpresas. Vai ser um jogo decidido no detalhe. Quem for melhor no que costuma fazer terá sucesso. (…) Temos de fazer com que o detalhe do jogo caia para o nosso lado.»

Não poderá dar espaço ao Famalicão

«Do ponto de vista da competitividade, temos de ser muito eficazes no momento em que saltamos à pressão. Não podemos dar o mínimo espaço, porque o Famalicão tem jogadores com capacidade para resolver problemas.»