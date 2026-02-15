Vasco Botelho da Costa refere que a equipa está confiante para a partida frente ao Rio Ave, apesar da incerteza que o conjunto vilacondense tem vindo a apresentar, em jogo a contar para a 22.ª jornada da Liga, marcado para segunda-feira, às 20h15. O treinador do Moreirense deixou ainda vários elogios a Diogo Travassos, lateral da formação de Moreira de Cónegos.

Adversário com alguma incerteza

«[O Rio Ave] apresenta ainda incerteza sobre o que pode fazer. Temos de estar alerta. Dada a incerteza, não é um jogo fácil de preparar. Como o sistema [tático do Rio Ave] não é muito diferente de jogo para jogo, e já o defrontámos muitas vezes, isso dá-nos alguma confiança. Queremos dar uma boa resposta, com mentalidade competitiva muito forte.»

Errar para aprender

«Por mais que treinemos durante a semana, o treino nunca é igual à competição, pela pressão de um jogo, pelos fatores externos. Podemo-nos preparar para um determinado cenário, mas muitas vezes precisamos de cometer erros para aprender. Acredito que isso possa ter influência, mas estamos tranquilos. São esses percalços que vão permitir que o Moreirense saia mais valorizado no futuro.»

Qualidade de Diogo Travassos

«Conheço o Diogo desde miúdo. No ‘futebol de 7’ do Sporting, era avançado e marcava muitos golos. Depois foi extremo. O facto de ter feito a formação num clube grande dá-lhe bagagem para fazer aquilo que lhe é pedido. Dentro das necessidades da equipa, avaliámos como retirar os pontos fortes dele. Joga mais a extremo, mas defende muitas vezes a lateral.»