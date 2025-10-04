Declarações do treinador do Moreirense, Vasco Botelho da Costa, em conferência de imprensa, após a derrota por 3-2 ante o Nacional, em jogo da oitava jornada da Liga:

As segundas bolas:

«O que tenho de olhar é para o jogo e dizer: perdemos. Então, parabéns ao Nacional. Sabíamos que estávamos a defrontar uma equipa que, por norma, gosta muito de pressionar. Ainda na semana passada vimos que não conseguiu deixar jogar uma equipa com o poderio do Braga. E nós efetivamente jogámos bem, criámos e criámos muito. Portanto, nada a dizer do ponto de vista ofensivo, tivemos ene oportunidades, podíamos ter feito mais golos.»

«Do ponto de vista defensivo, no momento de organização, digamos assim, o Nacional vinha com uma estratégia muito bem definida, que era explorar as nossas costas em todas as bolas. Acho que nós fizemos um jogo bastante competente nesse momento.»

«Onde eu penso que acabámos por dar um pouco mais de confiança à equipa do Nacional foi no pormenor da segunda bola, ali no momento de transição ofensiva. O que é que eu quero dizer com isto? Quando nós ganhamos a primeira bola, estamos a disputar a segunda. Muitas delas nós ganhamos e depois aqui ou ali não tomámos algumas decisões certas. Em que podíamos, nalguns momentos, simplesmente disputar a bola, para nos reorganizarmos.»

Derrota difícil de explicar:

«Às vezes quisemos jogar curto, que é algo que também está muito na nossa essência. E eu penso que aí nós temos de crescer um bocadinho mais e pensar que nos momentos em que estamos em vantagem, se calhar não precisávamos de correr esse risco. Mas mesmo assim, é difícil para mim olhar para este jogo e encontrar razões do ponto de vista ofensivo da equipa do Nacional, e defensivo nosso, para nós sofrermos tantos golos e consentirmos esta derrota.»

«Portanto, era um jogo em que nós tínhamos de ser perfeitos defensivamente. Fomos bons, normalmente eu acredito que se formos bons na maior parte das semanas, nós estamos mais perto de ganhar. Temos de dar mérito ao Nacional, porque soube aproveitar bem, posicionar-se bem. Olhar para a frente, encarar isto como crescimento, aprendizagem e pensar já no jogo da Taça [ndr: em Fafe, dia 19].»