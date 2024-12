O treinador do Santa Clara, Vasco Matos, garantiu, este sábado, uma equipa motivada frente ao Sporting de Braga, no jogo da 15.ª jornada da I Liga, mesmo com algum desgaste que considera «normal» face à carga física da última semana.

«Foi uma semana atípica. Depois do jogo a meio da semana, ainda para mais com prolongamento, é normal que haja algum desgaste, mas temos tido muito cuidado com a gestão das cargas dos jogadores. Acredito piamente que vamos estar em condições de continuar o nosso caminho», afirmou, em conferência de imprensa, no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.

O Santa Clara jogou no domingo frente ao Arouca para o campeonato (derrota por 1-0) e na quarta-feira diante do Sporting para a Taça de Portugal, em Alvalade (derrota por 2-1 após prolongamento).

Vasco Matos prometeu uma equipa «concentrada» para enfrentar o Sporting de Braga, que classificou como uma «das equipas mais fortes do campeonato». «É uma equipa que dispensa apresentações, é recheada de bons jogadores. É o chamado quarto grande. Uma equipa muito bem orientada por um treinador que eu conheço bem. É um jogo difícil. Um jogo complicado», avisou.

«Às vezes parece que as pessoas se esqueceram de onde é que nós viemos porque as coisas realmente têm corrido muito bem e a equipa tem dado grandes respostas. Mas hoje estamos a competir contra grandes equipas e estamos a fazer um excelente trabalho. Essa é a maior motivação», disse Vasco Matos, na antevisão a um jogo em que o Santa Clara tem a possibilidade de alargar a vantagem no 4.º lugar da classificação, rejeitando comentar o potencial interesse de outros clubes na sua contratação.

«Gosto muito de estar aqui. Estou num sítio onde estou feliz. Temos muito trabalho para fazer aqui. O nosso foco é único exclusivamente no Braga, que é o próximo jogo», respondeu.

Na última semana, e numa consulta feita pelo Daily Echo, vários adeptos do Southampton indicaram o nome de Vasco Matos.

O Santa Clara, 4.º classificado com 27 pontos, recebe o Sporting de Braga, 5.º com 25, em jogo agendado para as 17 horas de domingo (16 horas nos Açores). Tiago Martins é o árbitro de um jogo que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.