Por: Nuno Martins Neves

Declarações do treinador do Santa Clara, Vasco Matos, após o empate contra o Moreirense (1-1), no Estádio de São Miguel, para a jornada 25 da Liga:

«Uma excelente primeira parte nossa. Em relação ao último jogo, que não nos tinha agradado, houve melhorias significativas naquilo que é a nossa ideia de jogo. Produzimos, criámos muitas ocasiões, lembro-me duas, três grandes ocasiões do Kewin, uma bola à barra do Gabriel. A equipa teve bola, jogo fluído, boas combinações, faltou-nos o golo. E isso influi no desenrolar do jogo: se tivéssemos ido para intervalo na frente, o jogo teria sido completamente diferente. Era merecido, mas também é algo que temos de continuar a trabalhar, pois ao que temos produzimos em campo... A equipa mostrou que queria inverter a situação, em relação ao último jogo, perceberam a nossa intenção durante a semana e demos uma grande resposta.»

«Uma segunda parte mais dividida, conseguimos chegar à vitória e quando já nada fazia prever sofremos o golo. Não me lembro de mais nenhum lance do Moreirense. Faz parte, temos de olhar para o jogo, os aspetos muito positivos. Mas foi pena sofrer um golo daquela maneira, a faltar três minutos.»

[A equipa vai em quatro jornadas sem ganhar. O que tem faltado?] «Pouco, é o capítulo da finalização. Somos das equipas que mais produz, falta-nos chegar a zonas de finalização e meter a bola lá dentro. Mais uma vez, na minha opinião, o Kewin podia ter sido o melhor em campo, não fosse o golo sofrido. E lembro-me de outros guarda-redes que, contra nós, foram os melhores em campo.»

«A equipa tem feito um excelente trabalho, em função daquilo que tem sido a época. É continuar. Se dissessem que teríamos 40 pontos no início da época, todas as pessoas assinavam por baixo. Estamos a fazer um campeonato muito consistente. Não estamos a lutar por Europas, nada disso: estamos a lutar é contra nós próprios, queremos melhorar, desafiar-nos. E deixa-nos muito orgulhosos fazer a época que estamos a fazer, com a consistência que estamos a ter, com o jogo que estamos a demonstrar. Há quanto tempo o Santa Clara está nesta posição? Estamos em março e o Santa Clara está nesta posição desde o início da época. No final desta jornada, vamos continuar em 5.º.»