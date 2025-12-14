O treinador Vasco Matos afirmou neste domingo que o Santa Clara está a «crescer» e defendeu que a equipa vai ter de ser corajosa com bola no próximo jogo da Liga de futebol frente ao Sp. Braga.

Momento da equipa

«Acreditamos que a equipa está a crescer. Estamos a melhorar. Ainda temos coisas a melhorar e os jogadores têm consciência disso. Toda a coesão, todo esse verdadeiro ADN que é a nossa equipa, é pô-lo todo cá fora ao serviço do coletivo. Isso é uma marca nossa. E sente-se isso, sente-se uma identidade cada vez mais ao vir ao de cima.»

Antevisão contra Sp. Braga

«Temos de ter uma grande capacidade de entreajuda. Temos de lutar muito, mas também temos de ser uma equipa corajosa com bola. Fizemos uma reflexão após esse jogo. Ninguém ficou contente. Sabemos que o Braga é uma equipa muito forte. Está num excelente momento. Cresceu muito. É uma equipa com domínio muito grande com bola. Mete muita gente no lado da bola. É uma equipa com muita capacidade individual e grande capacidade de decisão.»