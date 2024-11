O treinador do Santa Clara, Vasco Matos, fez a antevisão ao jogo frente ao Sporting e admitiu que apesar de os leões estarem a ser a melhor equipa do campeonato até ao momento, o Santa Clara também não fica nada atrás.

«Sabemos o que está do outro lado, obviamente que sim. A melhor equipa, até ao momento, do campeonato. Mas isso não nos pode retirar a ambição nem a vontade de mudar o que quer que seja. Não vamos fazer nada disso. Vamos continuar fiéis ao nosso trabalho e à nossa identidade. Nós também estamos a fazer um excelente campeonato. É com essa ambição que queremos prolongar este momento que estamos a viver, mas só o conseguimos fazer se trabalharmos bem e se formos rigorosos no nosso plano de jogo», afirmou o técnico dos insulares, em conferência de imprensa, no Estádio de São Miguel.

O treinador dos açorianos disse ainda não encontrar muitas diferenças no estilo de jogo do Sporting, agora com João Pereira no lugar que era de Ruben Amorim, dizendo que a principal preocupação é potenciar ao máximo os jogadores do Santa Clara.

«Não acho que haja grandes diferenças, sinceramente. Temos é de olhar para dentro. Temos de olhar para o que temos vindo a fazer. Isso é o que me interessa. Já sabemos aquilo que é o Sporting, toda a gente sabe. Não há dúvida nenhuma. O meu foco é olhar para a minha equipa», vincou.

O Sporting, 1.º classificado com 33 pontos, recebe o Santa Clara, 4.º com 21, em Alvalade, no sábado, em jogo agendado para as 20h30. O jogo da 12.ª jornada do campeonato será arbitrado por Cláudio Pereira, da Associação de Futebol de Aveiro. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.