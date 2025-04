Por: Frederico Figueiredo

Declarações do treinador do Santa Clara, Vasco Matos, na sala de imprensa do Estádio de São Miguel, após a derrota por 1-0 ante o Sporting, em jogo da 29.ª jornada da Liga:

«Acredito no trabalho que fazemos todos os dias. Fomos uma equipa extremamente competitiva, não nos encolhemos e é isso que vamos fazer até ao final do campeonato. Os jogadores fizeram um grande jogo, frente a um grande adversário. Vamos sempre lutar pelos três pontos e sempre disse que não olhava para a classificação. Tínhamos um objetivo inicial que foi alcançado muito cedo e temos batido recordes.»

«Em função do que o adversário poderia apresentar, apresentámos as melhores opções. Os jogadores estão habituados, a nossa ideia está bem vincada e cada jogador está disponível para fazer mais do que um lugar.»

«Fizemos um grande jogo. O treinador do Sporting, já teve um dissabor, e no final do jogo do Vitória não fez uma análise nada a ver com o que se passou no jogo. O Sporting tem a obrigação de fazer muito mais, mas a vitória não está em causa. Tivemos oportunidades, inclusive na primeira parte, e temos também o lance do Matheus Pereira na área.»

«O Sporting fez o golo em transição. Em ataque organizado, o Sporting não criou oportunidade. Está a jogar contra o Santa Clara, com jogadores de milhões. Não estou muito preocupado com aquilo que o treinador do Sporting diz, nem me diz respeito. Querer atirar areia, não é aqui. Temos a questão do penálti e vejam se há, durante o jogo, tanta diferença como existe nos orçamentos.»