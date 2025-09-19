Vasco Matos, treinador do Santa Clara, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Alverca, da sexta jornada da Liga, marcado para as 15:30 deste sábado, no Estádio de São Miguel:

Início de época tremido

«Não foi um início fácil. Sabíamos disso e que teríamos dificuldades. Mas também sabemos que temos qualidade humana, força neste grupo, e não tenho dúvidas nenhumas de que vamos ser uma equipa muito forte.»

Santa Clara está a entrar no caminho certo

«Queremos voltar a ganhar no nosso estádio, junto dos nossos adeptos. É extremamente importante que venham apoiar-nos. A equipa está a fazer o seu trabalho, dentro do que perspetivámos. Está a crescer no campeonato, a pontuar, e estamos no caminho certo.»

A equipa está preparada para a receção ao Alverca

«É sempre importante ganhar. A equipa tem trabalhado bem, temos vindo a falar muito do que é o nosso crescimento. Isso é um facto consolidado: a equipa está a melhorar e estamos preparados.»

Alverca é um adversário com qualidade e valores

«Antevemos um jogo difícil, contra um adversário que tem qualidade, valor, organização, mas temos de ser o Santa Clara. Temos de entrar fortes, com uma dinâmica muito forte e é isso que vamos fazer.»