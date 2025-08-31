*Por Frederico Figueiredo

Vasco Matos, treinador do Santa Clara, analisou em conferência de imprensa o empate diante do Estrela da Amadora neste domingo, a zeros. O técnico deixou elogios à exibição deste domingo e admitiu, mais uma vez, que a época vai ser «muito difícil».

Análise ao jogo

«Muito satisfeito com o jogo que realizámos. Foi de sentido único, fizemos o nosso melhor jogo da época, mas temos de continuar a crescer e a continuar a evoluir. Foi um mês de muita aprendizagem para nós. Procuramos, dentro da nossa ideia de jogo e dentro das nossas limitações, encontrar as melhores soluções. Os jogadores responderam bem. Temos de aproveitar a mobilidade e criamos lances diferentes onde a equipa respondeu bem. Os jogadores deram uma boa resposta e os adeptos estiverem sempre connosco.»

Previsão para a temporada

«Acho que toda a gente percebe o trabalho que está a ser feito e que vai ser um ano muito difícil. Será um ano onde temos de ter muita resiliência. Acredito que no próximo jogo [contra o Estoril] faremos o nosso primeiro golo e vamos trabalhar para fazer golo já no próximo jogo. Vamos continuar a procurar a nossa melhor versão para podermos chegar aquele que é o nosso objetivo.»