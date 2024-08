Declarações de Vasco Matos na flash interview, à Sport TV, após a derrota frente ao FC Porto, por 2-0, na segunda jornada da Liga:

[Observações do jogo] «A primeira oportunidade é nossa, faltou ali eficácia. O jogo poderia ter sido diferente. O FC Porto depois tomou conta do jogo. Conseguiram criar dificuldades, também por mérito da sua equipa. Não conseguimos encaixar os timings de pressão. Criaram-nos superioridades e isso deixou-nos desconfortáveis. O primeiro golo surge de uma bola parada a nosso favor e o segundo é um lance de penálti. É crescer, faz parte do nosso trajeto. Isto é uma maratona, temos de olhar para isto e crescer com estes erros.»

«O caminho é longo. Sabemos o que estamos a trabalhar. Estas equipas não falham. Têm oportunidades e não falham. O FC Porto tira-nos duas bolas junto à linha de jogo. É continuarmos a fazer o nosso trabalho e continuar a acreditar no que se tem feito nesta casa.»

[Perdeu nos detalhes?] «Claro que sim. O FC Porto é o justo vencedor. Se tivéssemos feito o primeiro, o jogo seria diferente. Vitória do FC Porto não tem contestação. Este jogo serve para crescer. Contra estas equipas temos de fazer e não podemos errar nestes pequenos pormenores. Olhar para isto e retirar do jogo aquilo que temos para trabalhar e crescer.»

«Temos consciência de onde viemos e para onde queremos ir. O trabalho vai ser árduo, temos de continuar concentrados e focados».

«Agradecer também o apoio dos nossos adeptos. São extremamente importantes. Um abraço para eles».