Vasco Matos, treinador do Santa Clara, espera uma equipa com identidade muito forte e com nível muito alto frente ao Benfica. Depois da primeira vitória na Liga, o treinador dos açorianos sente que a equipa está a melhorar:

Um Santa Clara com identidade

«Vamos ser uma equipa com uma identidade muito forte, bem vincada, muito competitiva, a olhar para o nosso processo e para aquilo que é nossa estratégia para o jogo. Todos sabemos o tipo de equipa que é o Benfica».

«Temos de estar num nível muito alto. Temos de ter uma grande capacidade de entreajuda. Temos de correr muito. Vai ser um jogo onde vamos ter de correr muito porque a equipa vai obrigar-nos a isso. Temos de estar preparados».

Melhorias na equipa

«Sinto que a equipa está a melhorar. Obviamente que vamos ter um jogo extremamente difícil contra uma grande equipa, mas o nosso foco continua a ser aquilo que a nossa equipa pode fazer. Vamos tentar, obviamente, dar muita luta e sermos a equipa que temos sido».

O momento do Benfica

«Em termos daquilo que é o adversário, se vem num melhor ou mau momento, sinceramente não me preocupa muito. Tenho de olhar para a equipa e perceber o que estamos a fazer e o caminho que temos de percorrer».