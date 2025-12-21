*Frederico Figueiredo

Após um morno 0-0 entre Santa Clara e Arouca, neste domingo, em jogo da 15.ª jornada do campeonato, o treinador dos açorianos queixou-se da calendarização feita pela Liga e lamentou a falta de jogadores disponíveis.

«Claramente começamos o jogo em desvantagem. A equipa estava cansada por tudo aquilo que aconteceu esta semana. Somámos um ponto e em virtude do que aconteceu faltou-nos lucidez para tomarmos melhores decisões. Jogo com pouco baliza e que se iniciou de maneira desequilibrada.»

Jogadores suspensos e calendário

«As opções que não tivemos também condicionaram. Jogámos 120 minutos e depois tivemos que jogar agora no domingo. O Sporting, por exemplo, joga na terça. O MT ainda não sei o que se passou, mas o Adriano saiu por opção técnica.»