Vasco Matos: «Fizemos uma primeira parte muito forte mas faltou-nos a finalização»
Treinador do Santa Clara acredita que a equipa não foi abaixo com a pouca eficácia
* Por Frederico Figueiredo
Vasco Matos, treinador do Santa Clara, em declarações em conferência de imprensa após a vitória [2-0] frente ao AVS:
Santa Clara pecou na finalização na primeira parte
«Fizemos uma primeira parte muito forte onde conseguimos impor o nosso jogo e criar muitas oportunidades, mas faltou-nos a finalização. A equipa não se deixou abalar e depois chegamos à vantagem.»
Equipa está confortável para usar diferentes sistemas
«Temos vindo a trabalhar neste sistema, queremos continuar a desenvolver a ideia coletiva e os jogadores. Poderemos jogar noutro sistema, com várias nuances táticas para que a equipa se sinta confortável. Hoje optamos assim e para a semana podemos usar outro sistema. Esta era uma ideia que já estava na nossa cabeça há algum tempo, e acreditamos que a equipa fica confortável assim. Vamos continuar a desenvolver os nossos sistemas, a olhar para a nossa equipa e para o adversário e depois então tomar as nossas decisões.»