O treinador do Santa Clara, Vasco Matos, fez esta sexta-feira a antevisão ao jogo com o Gil Vicente e referiu que César Peixoto «traz um alento diferente à equipa», alertando para a dificuldade do jogo.

«É uma equipa boa. Obviamente que quando iniciou o campeonato os objetivos do Gil Vicente eram outros. A mudança de treinador também traz um alento diferente à equipa. Esperamos um jogo difícil. Uma equipa muito forte em sua casa», afirmou Vasco Matos, na antevisão ao jogo com o Gil Vicente, correspondente à 26ª jornada da Liga.

Ainda sobre o jogo, o treinador confessou que espera um adversário difícil: «Sabemos que temos de estar no limite», destacou.

Sobre a má sequência de resultados da equipa insular, Vasco Matos tentou explicar: «Esta sequência de jogos não tem sido aquela que todos desejávamos, claro, mas o campeonato não se faz de uma sequência. O campeonato faz-se de uma longa caminhada».

«O nosso método de trabalho não incide sobre classificações. Nunca falo disso aos jogadores. Falo é jogo a jogo e da ambição, da vontade de melhorar, de sermos melhores e mais competitivos», declarou sobre a possibilidade de perder o quinto lugar da Liga.

De forma a destacar a época do clube açoriano, o treinador comparou a prestação do Santa Clara com a de outras «equipas» na última janela de transferências. «Não é difícil perceber as coisas. É continuar o nosso trabalho com exigência e ambição», concluiu.

O Santa Clara, quinto classificado com 40 pontos, defronta o Gil Vicente, 14º com 23 pontos, no sábado, às 14h30, no Estádio Cidade de Barcelos. Pode acompanhar tudo AO MINUTO no Maisfutebol.