*Por Frederico Figueiredo

Declarações do treinador do Santa Clara, Vasco Matos, após a derrota na receção ao Tondela, por 2-1, na sétima jornada da Liga:

«Em relação às alterações [no onze inicial], é o que eu digo sempre, acreditamos em toda a gente. Queremos trazer toda a gente para dentro daquilo que é a nossa ideia e o nosso trabalho. Achámos que eram as melhores opções para este jogo.

Em relação ao jogo, acho que, acima de tudo, pode resumir-se à eficácia da nossa equipa. Tivemos várias oportunidades boas, mas não era o nosso dia. Tentámos, entrámos fortes e temos a primeira grande ocasião, do Luquinhas, dentro da pequena área, com uma grande defesa do guarda-redes.

Depois, o jogo foi muito equilibrado, mas as grandes oportunidades são nossas, contra uma boa equipa, já sabíamos disso. Uma equipa que tem capacidade para ter bola e bem organizada.»