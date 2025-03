Vasco Matos, treinador do Santa Clara, na conferência de imprensa, após a vitória frente ao Nacional, por 1-0, na 27.ª jornada da Liga:

«Uma entrada muito forte, como tínhamos previsto. Sabíamos muito bem o que é que tínhamos para fazer. Os indicadores de pressão também foram muito bem delineados por nós e os jogadores identificaram isso muito bem. Chegámos à vantagem e depois poderíamos ter feito mais um golo.»

«A equipa deu uma grande resposta nos primeiros 25 minutos. Depois, o Nacional equilibrou, teve uma bola parada [perigosa], mas a equipa deu sempre uma grande resposta. Na segunda parte, não entrámos tão bem quanto queríamos e tivemos de fazer um acerto em termos de posicionamentos. A partir daí tomámos conta do jogo. No cômputo geral, acho que o resultado podia ter sido mais dilatado.»

«É um marco histórico, sem dúvida [igualar a melhor pontuação de sempre do clube]. Estamos todos muito felizes com este e com mais alguns recordes que temos batido, mas não vamos parar por aqui. Temos muita ambição. Sabemos quem somos e de onde é que viemos, mas temos uma ambição e uma crença muito grande naquilo que é o nosso trabalho.»