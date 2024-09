*Nuno Martins Neves

Vasco Matos, treinador do Santa Clara, no final da vitória por 1-0 diante do Boavista, no Estádio de São Miguel, Açores, para a 7.ª jornada da Liga:

[Que análise faz ao encontro?]

«Fizemos uma excelente exibição, se calhar foi o jogo em que criámos mais oportunidades. Não entrámos tão bem como queríamos, tivemos dificuldade em adaptar-nos ao relvado [por causa da chuva]. Adaptámos os nossos posicionamentos e começámos a ligar o jogo e a criar. Devíamos ter marcado mais um ou dois golos.

Dar os parabéns pelo excelente trabalho, vamos continuar com o nosso trabalho e com a nossa postura, temos de estar no limite.»

[Chegar ao 4.º lugar]

«Nem eu nem os nossos jogadores olhamos para a classificação, porque diz-nos pouco. O que nos diz muito é o que fazemos todos os dias. Se sabemos que ainda podemos melhorar individualmente e como equipa, no final fazemos as contas. Não temos de olhar para a tabela classificativa.»