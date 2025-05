O treinador do Santa Clara, Vasco Matos, anteviu a receção ao Famalicão deste sábado, a contar para a 33.ª jornada da Liga. O técnico falou de ambição e garantiu que a sua equipa «não vai tirar o pé do acelerador».

«A exigência é grande. É máxima. Não vamos tirar o pé do acelerador até ao último minuto do campeonato. Queremos muito ganhar ao Famalicão. Temos essa ambição. Temos de ter consciência de que do outro lado está um adversário com muita capacidade», afirmou, em conferência de imprensa.

O treinador do emblema açoriano perspetivou um «bom jogo» entre «duas boas equipas» e reconheceu, também, a ambição do Santa Clara de chegar às competições europeias, já que está a três pontos do quinto lugar, que pertence ao V. Guimarães (54 para 51 pontos).

O treinador de 44 anos elogiou a qualidade do Famalicão (sétimo classificado com 44 pontos) e garantiu que a sua equipa terá de estar muito focada para «jogar olhos nos olhos contra uma excelente equipa».

Vasco Matos assumiu ainda a importância de vencer o último jogo da temporada em casa. «É um jogo muito importante. É o último da época em casa. Queremos agradecer o apoio incondicional dos adeptos ao longo da temporada. Foram extremamente importantes naquilo que foi a nossa caminhada», enalteceu.

O jogo está marcado para este sábado, dia 10 de maio, às 15h30 (14h30 locais), no Estádio de São Miguel, nos Açores. José Bessa é o árbitro de um jogo que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.