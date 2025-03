O treinador do Santa Clara, Vasco Matos, garantiu que a equipa não se deixa influenciar pela classificação da Liga e que mantém o foco no trabalho diário.

«Já o disse várias vezes. Não olhamos para a tabela classificativa. Temos de nos focar no nosso trabalho. Se há um ano dissessem que teríamos 39 pontos agora, acreditavam? Se calhar não», afirmou na conferência de imprensa antes do jogo com o Moreirense.

Apesar de o Santa Clara não vencer há três jogos, Matos destacou o desempenho recente da equipa. «Nos últimos cinco jogos, a nossa pontuação é semelhante à de equipas que lutam pelo título. Não podemos perder o norte», reforçou.

Sobre a falta de golos nos últimos três encontros, o treinador reconheceu que a equipa atravessa uma fase menos positiva, mas garantiu que estão a trabalhar para corrigir a situação. «Sabemos o que está a faltar e vamos corrigir. É normal no futebol».

Vasco Matos lamentou ainda a ausência de público no jogo de domingo, devido a um castigo aplicado ao Santa Clara. «Gostávamos de ter os nossos adeptos, mas temos de aceitar. De certeza que vão estar de fora a apoiar-nos».

O técnico elogiou o Moreirense e o seu novo treinador, Cristiano Bacci, destacando a competitividade da equipa adversária.



O Santa Clara, quinto classificado com 39 pontos, recebe o Moreirense, 11.º com 27, este domingo às 14h30 locais (15:30 em Lisboa), no Estádio de São Miguel, para a 25ª jornada da Liga.