O Santa Clara tem vivido duas realidades diferentes no arranque da temporada. Se por um lado já garantiu um lugar no play-off de acesso à Liga Conferência, por outro lado fez a estreia na Liga com uma derrota pesada frente ao Famalicão.

Vasco Matos, treinador dos açorianos, reiterou uma vez mais que o foco deve estar na Liga. E, neste caso em específico, na segunda jornada frente ao Moreirense.

«Temos falado, temos alertado. Não nos podemos distrair com essas questões [da Liga Conferência]. Obviamente que sabemos que fazem parte, mas temos de olhar única e exclusivamente para o Moreirense, e para a importância deste mesmo jogo», afirmou em conferência de imprensa em antevisão à partida.

Na prova europeia, segue-se o Shamrock Rovers (Irlanda), com primeira mão na quinta-feira, nos Açores. Assim, o Santa Clara conta com mais jogos do que o habitual. Vasco Matos assumiu que a equipa já contava com este desafio.

«A equipa está bem, a adaptar-se, a perceber que, obviamente, há um maior número de jogos. Tem de haver uma adaptação rápida a esses mesmos jogos. Tem sido uma novidade, mas também sabíamos que ia ser um grande desafio», realçou.

O Santa Clara perdeu com o Famalicão por 3-0 no arranque da Liga. Vaso Matos acredita que esse jogo já é passado e afirmou, ainda, contar com apoio dos adeptos neste jogo em casa. «Esse jogo de há uma semana atrás já é passado, já analisámos, já refletimos. Obviamente que a equipa quer dar resposta. As entradas fortes são sempre importantes. Contamos, também, com o apoio dos nossos adeptos», atirou.

No que toca ao adversário, o técnico açoriano elogiou o «talento» de Vasco Botelho da Costa e admitiu, por isso, esperar um jogo com dificuldades.

«É uma equipa com qualidade e com boas dinâmicas, que tem um treinador muito talentoso. É uma equipa já experimentada na I Liga, com experiência, traquejo e qualidade. Esperamos um jogo difícil. Preparámo-nos para essas dificuldades», concluiu.

O Santa Clara recebe o Moreirense este domingo numa partida a contar para a segunda jornada da Liga. O apito inicial está agendado para as 17h locais (18h no continente) no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada. Poderá acompanhar ao minuto no site do Maisfutebol.

