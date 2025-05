O treinador do Santa Clara, Vasco Matos, mostrou-se orgulhoso pela «época extraordinária» que a sua equipa está a fazer, mas garante, antes do jogo da última jornada, ante o Farense, que o foco total não está no acesso às competições europeias.

«O objetivo continua a ser o mesmo. É ganhar o próximo jogo. Obviamente que, se o ganharmos, poderá acontecer [ndr: o acesso à Europa], mas não é isso que nos move. Não é isso que nos guia», afirmou, em conferência de imprensa, esta sexta-feira.

A quinta posição na Liga permite o acesso à segunda pré-eliminatória da Liga Conferência. O Santa Clara é atualmente o sexto classificado, em igualdade pontual com o quinto, o V. Guimarães, que visita o líder Sporting. Ambos têm 54 pontos. Se fizer melhor resultado do que os minhotos, o Santa Clara acaba no quinto lugar. No entanto, Vasco Matos diz não se concentrar nessa hipótese. O técnico prefere realçar o orgulho pela época que o Santa Clara está a realizar.

«Foi uma época extraordinária, mas não me quero concentrar muito nisso [ndr: Europa]. Desde que aqui chegámos as coisas têm corrido muito bem. Criámos um grande grupo. Um compromisso muito grande entre todos. Uma honestidade muito grande. Isso deixa-nos muito orgulhosos», reforçou o treinador, evidenciando o facto de o Farense estar ainda na luta pela manutenção. Deste modo, alertou para as dificuldades de um adversário que «vai dar muita luta».

«Temos o último jogo. Vamos dar o máximo, como sempre. No final, vamos fazer as contas. Eu disse há umas semanas que não iríamos tirar o pé do acelerador. Os jogadores assim o fizeram. Vamos para o último sprint», declarou.

Questionado sobre o futuro, Vasco Matos relembrou que tem contrato até 2027 e deu garantias de que pretende cumpri-lo. «Tenho contrato. Não há muito mais a dizer sobre isso. Sinto-me muito bem aqui, sou muito feliz aqui. Acredito muito naquilo que é o nosso trabalho. Em relação ao futuro, tenho contrato. É só isso que posso dizer», afirmou.

São baixas, para este jogo, MT, Luís Rocha, Diogo Calila, Sidney Lima e Ricardinho, todos por castigo.

O Santa Clara visita o Farense no sábado, com o início do jogo agendado para as 18 horas (17 nos Açores) no Estádio de São Luís, em Faro. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.