Vasco Matos, treinador do Santa Clara, em declarações na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota (1-0) frente ao Santa Clara. O técnico lamenta a derrota, valorizando a resposta da sua equipa.

Análise ao jogo

«No cômputo geral fizemos um bom jogo dentro do que tem sido o nosso crescimento como equipa. O jogo teve duas partes distintas, o Braga entrou forte com a sua organização e capacidade individual, criou muitas superioridades, mas a verdade é que em termos de oportunidades a melhor ate é do Santa Clara. Fomos crescendo, a equipa teve algumas dinâmicas que temos trabalhado, e sofremos golo após ganhar a bola. Como o Braga ataca com muita gente acabámos por sofrer na transição. Mais demérito nosso do que mérito do Braga. A segunda parte foi diferente, tivemos mais bola, mas pecámos no último terço. Vamos continuar, saíamos daqui reforçados enquanto equipa e com identidade. Acreditamos que podíamos ter vencido, frente a uma grande equipa, não só no campeonato mais também a fazer uma grande campanha europeia. Demonstrámos que podemos competir contra estas grandes equipas».

Frustrado pelo golo sofrido naquele momento

«Era um momento que sabíamos que era o momento de ter bola. Mas percebo os jogadores, também já lá estive la dentro, e acreditamos que podemos sair. Mérito do Braga, fiquei frustrado porque estava bem analisado esse momento. Não era aquele o momento, o Braga mete muita gente no processo ofensivo para a reação. Temos de perceber que temos de continuar a evoluir, a equipa tem vindo a crescer e a cimentar ideias. Vamos ter tempo para melhorar, não com jogadores, mas com identidade e perceber que estamos alinhados no clube, com a estrutura. Fizemos coisas boas, estamos tristes com o resultado, mas seguimos em frente».

Taça da Liga serviu de aviso

«O jogo da Taça da Liga foi completamente diferente, mudámos sete jogadores na equipa, jogadores fora de ritmo. Este ano é difícil, esta semana vai ser difícil, temos de pensar mais à frente, nas cargas físicas, mas mesmo assim a nossa cara tinha de ser outra. Temos de olhar uns para os outros e perceber que aquela não é a nossa identidade, a nossa equipa. Viemos aqui com a cara suja, disse aos jogadores, mas penso que a limpámos. Sabíamos que este ia ser um ano difícil, depois de dois anos de sucesso, mas estamos conscientes do que temos a fazer e a melhorar».