Vasco Matos: «Viemos cá com a cara suja, mas penso que a limpámos»
Técnico do Santa Clara fala de um jogo com «duas partes distintas» em Braga
Técnico do Santa Clara fala de um jogo com «duas partes distintas» em Braga
Vasco Matos, treinador do Santa Clara, em declarações na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota (1-0) frente ao Santa Clara. O técnico lamenta a derrota, valorizando a resposta da sua equipa.
Análise ao jogo
«No cômputo geral fizemos um bom jogo dentro do que tem sido o nosso crescimento como equipa. O jogo teve duas partes distintas, o Braga entrou forte com a sua organização e capacidade individual, criou muitas superioridades, mas a verdade é que em termos de oportunidades a melhor ate é do Santa Clara. Fomos crescendo, a equipa teve algumas dinâmicas que temos trabalhado, e sofremos golo após ganhar a bola. Como o Braga ataca com muita gente acabámos por sofrer na transição. Mais demérito nosso do que mérito do Braga. A segunda parte foi diferente, tivemos mais bola, mas pecámos no último terço. Vamos continuar, saíamos daqui reforçados enquanto equipa e com identidade. Acreditamos que podíamos ter vencido, frente a uma grande equipa, não só no campeonato mais também a fazer uma grande campanha europeia. Demonstrámos que podemos competir contra estas grandes equipas».
Frustrado pelo golo sofrido naquele momento
«Era um momento que sabíamos que era o momento de ter bola. Mas percebo os jogadores, também já lá estive la dentro, e acreditamos que podemos sair. Mérito do Braga, fiquei frustrado porque estava bem analisado esse momento. Não era aquele o momento, o Braga mete muita gente no processo ofensivo para a reação. Temos de perceber que temos de continuar a evoluir, a equipa tem vindo a crescer e a cimentar ideias. Vamos ter tempo para melhorar, não com jogadores, mas com identidade e perceber que estamos alinhados no clube, com a estrutura. Fizemos coisas boas, estamos tristes com o resultado, mas seguimos em frente».
Taça da Liga serviu de aviso
«O jogo da Taça da Liga foi completamente diferente, mudámos sete jogadores na equipa, jogadores fora de ritmo. Este ano é difícil, esta semana vai ser difícil, temos de pensar mais à frente, nas cargas físicas, mas mesmo assim a nossa cara tinha de ser outra. Temos de olhar uns para os outros e perceber que aquela não é a nossa identidade, a nossa equipa. Viemos aqui com a cara suja, disse aos jogadores, mas penso que a limpámos. Sabíamos que este ia ser um ano difícil, depois de dois anos de sucesso, mas estamos conscientes do que temos a fazer e a melhorar».