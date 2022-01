O treinador do Marítimo, Vasco Seabra, repete a convocatória para o jogo com o Belenenses, da 19.ª jornada da I Liga, não promovendo qualquer alteração face aos 20 atletas chamados para o jogo ante o Sp. Braga, da ronda anterior.

O clube madeirense informou no seu sítio oficial que «de fora das escolhas do técnico ficam Tim Soderstrom e Bruno Xadas, que continuam a aprimorar os índices físicos para regressar brevemente à competição» estando ultrapassadas as lesões que os afastaram dos relvados.

Por outro lado, o defesa central Jorge Sáenz e o ponta de lança Ricardinho estão «entregues ao departamento médico», o primeiro a contas com um estiramento do ligamento colateral interno do joelho e o segundo com uma tendinite do rotuliano.

O Marítimo, que vem de três vitórias seguidas na I Liga, ocupa o nono lugar com 23 pontos e recebe o Belenenses, 18.º e último com 11 pontos, às 15h30 de domingo. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.