Na antevisão à visita a Arouca, Vasco Seabra reiterou que o propósito do Marítimo é «sempre tentar ganhar».



«Será sempre um jogo onde vamos tentar ganhar, é esse o propósito do Marítimo. É desta forma que os jogadores encaram todos os jogos, sabendo que cada jogo tem a sua históri», referiu, em conferência de imprensa.



Os insulares estão sem vencer há três jogos, mas o técnico de 38 anos recusou a ideia de que a equipa esteja a atravessar qualquer ciclo, seja ele positivo ou negativo.



«Não há ciclo nenhum de coisas mais positivas ou mais negativas. Olhamos para os 10 jogos desde que cá estamos, em que a equipa tem mostrado alegria, entusiasmo e uma vontade muito grande de trabalhar para vencer», destacou.



Desde que sucedeu a Velázquez, Seabra apenas perdeu dois jogos: na Luz e no Dragão. Em relação ao jogo desta ronda 22, o treinador do Marítimo elogiou o Arouca, uma equipa «bem organizada, estruturada, com vontade de jogar e crescer».

Não descurando as contratações «de qualidade» que os arouquenses adquiriram nesta janela, Seabra acredita que Evangelista não vai alterar o modelo de jogo.

«Acredito que não vai descaracterizar em termos de modelo, da globalidade do que são as intenções da equipa. Naturalmente, acrescentará alguma qualidade aos executantes, porque foram contratados jogadores com qualidade», frisou.



Por último, Vasco Seabra comentou as cenas lamentáveis que aconteceram no Dragão após o apito final no Clássico entre FC Porto e Sporting.



«O que vi foram alguns excessos naturais, por vezes, de algumas situações que toda a gente passa quando são jogos de duelo muito intenso. Também vi dois treinadores que no final, com fair-play, se cumprimentaram», disse.



Zainadine e Diogo Mendes são ausências por castigo enquanto Edgar Costa continua lesionado. O Marítimo joga em Arouca esta segunda-feira, às 20h15.