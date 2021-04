Um triunfo sobre o Gil Vicente pode deixar o Moreirense a um ponto do vizinho Vitória de Guimarães, que ocupa o sexto lugar da tabela da Liga, mas Vasco Seabra garante que a sua equipa «não está minimamente preocupada» com essa questão.

«Neste momento, cada jogo que passa é uma batalha muito difícil de defrontar. Faltam nove batalhas e não sabemos quantos pontos serão necessários para garantir a manutenção, já que o campeonato está muito equilibrado», referiu o técnico do Moreirense, citado pela agência Lusa.

«Ponto a ponto, vitória a vitória, jogo a jogo, queremos olhar muito para nós e para aquilo que conseguiremos conquistar, com a vontade de crescer e de aumentar os pontos já amealhados, para que essa soma final seja reflexo da época boa que queremos fazer», acrescentou Seabra.

O Gil Vicente tem apenas três pontos a menos, no entanto, e é orientado por Ricardo Soares, que começou a época precisamente em Moreira de Cónegos.

«É verdade que passou aqui algum tempo e conhece os jogadores, mas também conhecemos a equipa do Gil Vicente. As coisas mudam, os jogadores alteram a forma como estão a jogar e as dinâmicas da própria equipa também variam e são díspares. Temos de nos manter muito humildes e agarrados àquilo que controlamos», referiu Vasco Seabra.

«Sabemos que vamos ter um adversário difícil, mas também iremos ser competitivos. É verdade que este campeonato está muito coeso e equilibrado, pelo que os pontos são muito difíceis de conquistar. Este jogo exigirá de nós uma luta máxima e vamos ter de estar no nosso melhor para conseguirmos ser competitivos e vencer», apelou.

Operado ao ombro esta semana, Derick Lacerda não entra nas opções de Vasco Seabra, que tem ainda Pedro Amador, Sori Mané, Pedro Nuno e Abdoulaye Ba com problemas físicos.