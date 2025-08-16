O Arouca arrancou a Liga 2025/26 com o pé direito, ao vencer, em casa, por 3-1, o AVS. O próximo desafio é a visita ao novo Estádio José Alvalade para defrontar o bicampeão nacional Sporting.

Vasco Seabra, técnico da formação arouquense, salienta a qualidade do adversário, mas não foge ao desejo de ser competitivo. «Vamos defrontar um adversário muito forte, com um excelente treinador e que vem de uma primeira jornada de grande qualidade. Mas queremos ser competitivos e marcar a nossa identidade», afirmou, em conferência de imprensa de antevisão à partida.

O treinador, de 41 anos, comentou também a saída de Viktor Gyökeres e a entrada de Luís Suárez. O técnico não acredita nuns Leões mais debilidades, mas sim com novas características.

«O Sporting tem agora no ataque o Luís Suárez, um jogador muito combinativo, que cria superioridade em zonas centrais. É diferente do Gyökeres, que se destacava pelo ataque à profundidade. Vai requer da nossa parte uma atenção permanente», analisou.

Seabra acrescentou que a análise do staff técnico baseia-se essencialmente no bolo coletivo, e não tanto em jogadores individuais. «Mais do que individualmente, olhamos muito para o processo coletivo. Naturalmente há nuances, o Gyökeres era fortíssimo no ataque ao espaço, o Suárez também tem esses momentos. Ajustamos na pressão e nas transições, mas 90 por cento da preparação centra-se no jogo coletivo», explicou.

Paralelamente, Vasco Seabra mostrou-se satisfeito com o plantel que tem à disposição, acreditando que o grupo está mais forte em comparação com a época passada. «Estou muito feliz com os jogadores que temos, tanto os que já cá estavam como os que chegaram. Dão-me boas dores de cabeça porque todos querem jogar e isso aumenta a exigência diária, tornando-nos mais fortes como coletivo».

O técnico reconheceu ainda que haverá momentos do jogo em que o Arouca precisará de sofrer. Porém, não escondeu o desejo de assumir também a partida, com uma certa alegria à mistura.

«Tal como diz o Abel [Ferreira], temos de jogar com a cabeça fria e o coração quente. Há fases em que vamos sofrer, mas, noutras, queremos também assumir o jogo, ter bola e mostrar alegria por competir contra os melhores. É assim que crescemos como equipa», concluiu.

O Arouca visita o Sporting, este domingo, num encontro a contar para a segunda jornada da Liga. O apito inicial está marcado para as 20h30, no Estádio José Alvalade. Poderá acompanhar tudo, ao minuto, no Maisfutebol.