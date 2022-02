Declarações do treinador do Marítimo, Vasco Seabra, na sala de imprensa do Estádio do Marítimo, após o empate a uma bola ante o Sporting, em jogo da 24.ª jornada da I Liga portuguesa:

«Foi um jogo difícil, com duas boas equipas. Defrontámos o campeão nacional e isso acarreta dificuldades. Penso que a nossa equipa foi muito competitiva e capaz de estar muito organizada e muito concentrada.»

«Fizemos um golo e foi pena não ter sido validado o segundo, porque teria sido uma resposta fantástica ao golo do Sporting. Queríamos ter feito um pouco mais na segunda parte e ter empurrado o Sporting um pouco mais para trás.»

«Penso que a maturidade da equipa tem vindo sempre a crescer. Independentemente do último jogo [ndr: derrota em casa por 1-0 com o Famalicão], em que estivemos menos felizes, penso que a nossa equipa tem vindo a desenvolver-se, tanto a nível competitivo como emocional e a saber controlar alguns momentos do jogo. E isso viu-se na resposta dada às alterações que o treinador do Sporting fez na sua equipa.»