O treinador do Marítimo, Vasco Seabra, reconheceu que vai voltar a um lugar que lhe proporcionou felicidade, o Estádio do Bessa, mas quer sair do Boavista-Marítimo, da 13.ª jornada da I Liga, com os três pontos, deixando por consequência os axadrezados «tristes» com o desfecho.

«Uma feliz coincidência, voltar a um lugar onde também fui feliz, onde também fui bem tratado, mas naturalmente quero deixar as pessoas de lá tristes e virmos nós com os três pontos na bagagem», afirmou Seabra, que passou no Boavista na parte inicial da época 2020/21, em conferência de imprensa.

Seabra estreou-se no Marítimo com uma vitória caseira ante o Paços de Ferreira, por 2-0, num encontro que marcou também o regresso dos insulares ao seu estádio, depois de três meses de interdição, devido às más condições do relvado. Do outro lado, está um Boavista que vai estrear Petit no comando técnico e uma equipa que não venceu nas últimas nove jornadas.

«Muito mais do que o momento de forma do adversário, centramo-nos é naquilo que temos de fazer. Temos de continuar a trabalhar e ser uma equipa competitiva, que quer crescer. Com a mudança existe sempre algum ânimo que se renova, algumas dinâmicas que se alteram, mas os nossos jogadores têm capacidade de olhar para o jogo, para identificar aquilo que está a acontecer e centrarem-se naquilo que nós controlamos», referiu Seabra, de 38 anos.

Apesar de ainda sentir que há muito trabalho a fazer, Seabra reconheceu que a equipa está mais compacta e que já apresentou «muitas coisas de acordo com as ideias passadas».

O Boavista-Marítimo joga-se às 18 horas de sábado, no Estádio do Bessa. Hélder Malheiro é o árbitro do encontro, que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.