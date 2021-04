Declarações do treinador do Moreirense, Vasco Seabra, à Sport TV, após o empate sem golos ante o Santa Clara, em jogo da 28.ª jornada da I Liga:

«Penso que foi um jogo muito competitivo, defrontámos uma das melhores equipas em Portugal, é uma equipa que tem uma proposta de jogo atrativa e que normalmente empurra os adversários para trás.»

«Na primeira parte, controlámos mais sem bola, tivemos dificuldade em conseguir ligar o jogo, apesar de termos tido duas oportunidades de golo na primeira parte, o Santa Clara também teve e tivemos algumas dificuldades em controlar, tanto a primeira fase de construção do Santa Clara, como depois duas ou três situações na profundidade.»

«Na segunda parte, penso que o jogo foi mais equilibrado, conseguimos impor-nos com bola, penso que até aos 75 minutos dominámos o jogo com mais clareza. Penso que é um resultado que acaba por ser justo, eventualmente com golos, contra uma equipa que está bem. É mais um ponto na nossa caminhada, com mérito dos jogadores.»