Declarações do treinador do Marítimo, Vasco Seabra, à SportTV, após o empate a uma bola ante o Sporting, em jogo da 24.ª jornada da I Liga portuguesa:

«Jogo difícil contra o campeão nacional, que luta pelo título, sabendo que tinha de dar tudo para não fugir em pontos. Tenho de destacar o nosso compromisso, organização coletiva e o que a equipa conseguiu, mesmo com a dificuldade que o Sporting criou, mesmo com a mudança de sistema que alterna sempre um pouco os sinais de pressão, que dificultou num momento inicial a nossa pressão mais acima.»

«Penso que a nossa equipa teve qualidade no jogo. Queríamos mais, a vitória, mas penso que também não seria justo perante as incidências do jogo. Faltou-nos, na segunda parte, conseguir fazer um pouco mais de mossa. Foi pena o golo anulado. Dar-nos-ia uma resposta fantástica ao golo do Sporting, mas penso que a equipa mereceu. Orgulhoso dos jogadores e dos adeptos.»

[Slimani e Paulinho na frente do Sporting:] «Não fiquei surpreendido com a colocação, mas o facto de estar o Ugarte no meio, com o Bragança e o Matheus Nunes a terem também a capacidade para irem aos corredores e depois sempre um ponta de lança a fixar e o outro a baixar no apoio, criava dificuldade para pressionar mais forte. Quando conseguimos sair bem tivemos espaço, noutros momentos o Sporting teve mérito.»