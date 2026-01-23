O treinador do Arouca, Vasco Seabra, mostrou-se confiante na «capacidade para competir» na receção ao Sporting, no sábado (18h00). O técnico dos arouquenses abordou a vitória dos leões sobre o PSG e também explicou a saída de David Simão, por decisão do clube. Bas Kuipers continua em dúvida para o jogo, enquanto Nandín e Pedro Santos estão de fora por lesão.

Confiança para «contrariar o poderio» do Sporting

«Temos a expectativa de conseguir contrariar o poderio do Sporting e transformarmo-nos protagonistas. Temos de colocar a nossa melhor versão e procurar estratégias e fugas, sendo fiéis ao nosso plano. Quanto maior o desafio, maior a oportunidade para lidar com ele.»

Goleadas sofridas com os grandes

«Olho como um desafio. Não estivemos tão bem nos jogos grandes e sabemos que aí, por vezes, as coisas descambam e podem acontecer esses infortúnios. Tem a ver com o que fazemos em campo. Não podemos jogar com medo, a ansiedade é natural em qualquer jogo. Temos capacidade para competir.»

Sporting venceu o PSG, mas foi obrigado a defender mais, tal como o Arouca neste jogo

«Se perguntarem ao Rui [Borges], de certeza que a vontade dele era dominar mais e ter mais bola nesse jogo. É um bocadinho transversal. Por vezes a diferença acaba por empurrar-nos para trás. Sabemos que vamos ter fases difíceis e temos de ser capazes de vestir diferentes capas. Se tivermos de vestir o fato macaco para defender muito tempo, temos de estar preparados. Não é por jogarmos um jogo destes que mudamos, mas temos de ter em consideração todos os aspetos.»

Saída do capitão David Simão

«Foi uma decisão nossa. O David tem uma história muito bonita no Arouca e é o jogador com mais jogos na história. Teve possibilidade de voltar à Liga com o Arouca num momento complicado para ele, por isso, foram duas histórias que se uniram num momento importante para ambas. Temos capacidade no plantel para lidar com a saída, jogadores com outras valências, melhores numas coisas e piores noutras.»