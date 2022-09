Declarações de Vasco Seabra, treinador do Marítimo, após a derrota nos Açores com o Santa Clara, por 2-1, na sala de imprensa do Estádio de São Miguel:

[Se vai manter-se no comando técnico:] «É uma questão que não consigo responder. Muito se tem falado de muita coisa que não se devia. O Marítimo devia ser só um. Para nós é era importante que os maritimistas sintam que as coisas podem não estar a acontecer, mas nós damos tudo para fazer bem ao clube. Não deveríamos querer fazer mal. E nós damos a cara. Sempre. Com uma humildade muito grande. A minha equipa é extraordinária.»

«Acabamos por perder com uma exibição em que me parece que ficou patente a vontade e a energia que a equipa tinha para poder vencer. Praticamente dividiu a posse de bola, oportunidades de golo, mesmo com menos um. E isso demonstra muito do querer e união que nós temos.»

«Temos de perceber as ajudas que queremos dar ao clube e como queremos ajudar. Não conheço equipas a vencerem sem essa paixão e entrega de todos para o mesmo. Por isso, o interesse tem sempre de ser o marítimo. Naturalmente, [ndr: a Assembleia Geral destitutiva da SAD] é uma coisa que não nos agradou.»

«O golo do Santa Clara surge numa situação perfeitamente controlada por nós. Nós até começamos a segunda parte, nos primeiros três, quatro minutos por cima. O Santa Clara estava caído, era a sensação que eu tinha.»